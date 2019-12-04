Госавтоинспекция разрешила размещать специальный знак на автомобилях с детьми

Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ответе на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова сообщил, что ГИБДД считает возможным размещать знаки «Перевозка детей» на легковых автомобилях, в которых есть беременные женщины и несовершеннолетние передает РИА «Новости».

Черников также отметил, что ведомство готово участвовать в обсуждении в Госдуме вопроса об обязательном использовании световозвращающих элементов всех участников дорожного движения.

Ранее Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, показывающих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать.

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