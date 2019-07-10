В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что когда кортеж Путина отъехал от здания УРФУ, к нему бросилась девочка. Якобы президент вышел из машины, чтобы ей помочь.
По словам Пескова, все было не совсем так. На встрече со студентами одной из девушек стало плохо.
«Просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя», — сказал Песков.
Далее, по его словам, президент в ходе поездки по городу остановился, чтобы поговорить с горожанами.
Ранее сообщалось, что студентке Уральского федерального университета стало плохо на встрече с президентом России в Екатеринбурге.