В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина

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Кортеж Владимира Путина прибывает на свадьбу министра иностранных дел Германии Карин Кнайсль и... Кортеж Владимира Путина прибывает на свадьбу министра иностранных дел Германии Карин Кнайсль и...
Кортеж Владимира Путина прибывает на свадьбу министра иностранных дел Германии Карин Кнайсль и...
Ronald Zak/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что когда кортеж Путина отъехал от здания УРФУ, к нему бросилась девочка. Якобы президент вышел из машины, чтобы ей помочь.

По словам Пескова, все было не совсем так. На встрече со студентами одной из девушек стало плохо.

«Просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя», — сказал Песков.

Далее, по его словам, президент в ходе поездки по городу остановился, чтобы поговорить с горожанами.

Ранее сообщалось, что студентке Уральского федерального университета стало плохо на встрече с президентом России в Екатеринбурге.