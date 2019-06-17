Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП, передает РИА «Новости».
Документ размещен на интернет-портале правовой информации.
Согласно поправкам, которые внесут в статью 264 УК РФ, максимальное наказание увеличится до 15 лет лишения свободы. Такое наказание ждет пьяного водителя, по вине которого погибли более двух человек.
В случае, если дорожная авария привела к смерти одного человека, пьяный водитель, по вине которого это случилось, сядет за решетку на срок от пяти до 15 лет.
Ужесточение наказания будет касаться не только водителей авто, но и общественного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.