Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП, передает РИА «Новости».

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Согласно поправкам, которые внесут в статью 264 УК РФ, максимальное наказание увеличится до 15 лет лишения свободы. Такое наказание ждет пьяного водителя, по вине которого погибли более двух человек.

В случае, если дорожная авария привела к смерти одного человека, пьяный водитель, по вине которого это случилось, сядет за решетку на срок от пяти до 15 лет.

Ужесточение наказания будет касаться не только водителей авто, но и общественного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.