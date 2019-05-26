В Подмосковье таксист устроил стрельбу во время конфликта

В Московской области произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает телеканал «360».

Как отмечается, речь идет о перепалке между несколькими мужчинами в Одинцово на улице Чистякова, у дома 68 примерно в 2.30. Во время нее один из мужчин открыл багажник такси, достал оттуда оружие и открыл стрельбу.

«Пострадавших нет, проводится проверка», — заявили в МВД.

Ранее в центре столицы произошло ДТП, при котором автомобиль врезался в стену Театра Российской армии.