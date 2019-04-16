Женщина с ребенком устроила массовую аварию в Петербурге
Женщина с маленьким ребенком устроила массовую аварию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в Калининском районе. Женщина, которая находилась за рулем которого автомобиля, спровоцировала массовую аварию. С ней на первом сидении был маленький ребенок, пишет издание.
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По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека.
В настоящее время выясняются детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте.