Женщина с ребенком устроила массовую аварию в Петербурге

Женщина с маленьким ребенком устроила массовую аварию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в Калининском районе. Женщина, которая находилась за рулем которого автомобиля, спровоцировала массовую аварию. С ней на первом сидении был маленький ребенок, пишет издание.

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По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте.