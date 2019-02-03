Пострадавшая в ДТП в Калужской области рассказала об аварии

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Пассажирка автобуса, который попал в ДТП в Калужской области, рассказала о случившемся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она заявила, что не винит в произошедшем водителя.

«Мы ехали нормально. Но потом случайным образом получилось, что нас занесло. Я думаю, что это случай. Водитель сам вышел в шоке. Он вытащил девочку, помогал выносить людей», — рассказала женщина.

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Пострадавшая добавила, что после этого им начали помогать другие люди.

Ранее сообщалось, что попавшему в ДТП в Калужской области автобусу 30 лет.

Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

По последним данным, в результате аварии погибли семь человек, включая трех детей. Еще 31 человек получили ранения различной степени тяжести.