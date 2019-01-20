Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan
Власти Франции потребовали от Японии объединить Renault и Nissan в единую компанию. Об этом сообщает Nikkei.
По данным издания, представители Франции намерены найти нового председателя совета директоров Nissan вместо арестованного Карлоса Гона.
Как отмечается, Renault выступает за слияние с Nissan на фоне усложнившихся отношений между компаниями.
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При этом нынешнее руководство Nissan против объединения с французским концерном.
Ранее сообщалось, что Карлоса Гона обвинили в незаконном получении почти €8 млн.