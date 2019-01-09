В России снова подорожал бензин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/17/12050017/RIAN_5682569.HR-pic905-895x505-92671.jpg">

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша проинформировал о росте цен на топливо на АЗС крупных отечественных нефтекомпаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Аркуши, с 1 января этого года розничные цены на топливо выросли на 60-79 копеек. Он заметил, что независимые АЗС при определении цены учитывают рыночную ситуацию и цены конкурентов — вертикально интегрированных компаний (ВИНК).

Реклама

«Если цена на 4% выше ВИНК, то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены», — сказал Аркуша.

Он добавил, что в случае объяснения повышения цен ростом оптовых цен, вопросы снимаются.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.