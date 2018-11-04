На МКАД сгорел автобус

На внутренней стороне МКАД сгорел пассажирский автобус, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Он отметил, что пассажиры успели выбраться из горящего транспортного средства. При это по информации источника агентства городских новостей «Москва», пассажиров в салоне не было.

Реклама

«На 73-м километре внутреннего кольца МКАД загорелся пассажирский автобус Neoplan. По предварительным данным, люди успели покинуть горящую машину», — сказал представитель экстренных служб Москвы.

Подчеркивается, что обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе «Крым» сгорел пассажирский автобус.