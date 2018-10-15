Путин наградил главу департамента Минпромторга Пака за вклад в создание автомобилей

Глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак указом президента России Владимира Путина награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена «За большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей».

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Этим же указом медалью «За заслуги перед отечеством» II степени награжден заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров. Также награда присуждена гендиректору ФГУП НАМИ, который занимается разработкой президентского лимузина «Кортеж», Сергею Гайсину.

Ранее стали известны новые подробности драки в московском кафе, фигурантами которой стали нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Инцидент в результате которого были избиты Пак и Гайсин произошел в кафе в центре Москвы на прошлой неделе.