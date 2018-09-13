В аэропорту Челябинска погрузчик протаранил самолет

Транспортный прокурор Челябинска Александр Колесников проинформировал, что в местном аэропорту погрузчик врезался в самолет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в челябинском аэропорту 11 сентября.

«Самолет получил небольшие повреждения — царапину верхнего слоя фюзеляжа», — сказал Колесников.

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Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в столице глава «Газпрома» Алексей Миллер попал в аварию на Каширском шоссе, когда направлялся в аэропорт.