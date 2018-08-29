На юго-западе Москвы сообщили о бросающемся на автомобили мужчине в трусах

Сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившие сообщения о мужчине в трусах, который бросается на автомобили на юго-западе Москвы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

«Поступило сообщение о том, что на проспекте 60-летия Октября по проезжей части бегает мужчина в одних трусах и бросается на автомобили», — сказал источник.

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По его словам, сотрудники Министерства внутренних дел направились на место для выяснения деталей, подробности на данный момент неизвестны.

Ранее о задержании на западе Москвы мужчины, который открыл стрельбу на улице Озерная из травматического пистолета, находясь в такси.