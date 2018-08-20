В Подмосковье ребенок задохнулся в машине, пока мать устраивалась на работу

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей запросит в Следственном комитете и Генпрокуратуре России информацию по расследованию уголовного дела о гибели пятилетнего мальчика в машине в Подмосковье, сообщает РИА «Новости».

Тело ребенка было обнаружено в салоне автомобиля на стоянке в подмосковном городе Ступино. Ребенок скончался, пока его мать ходила устраиваться на работу, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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«Мы завтра направим от комитета соответствующие запросы на имя главы Следственного комитета (Александра) Бастрыкина и генерального прокурора (Юрия) Чайки», — сообщила первый замглавы комитета Ольга Окунева.

Она добавила, что комитет также запросит статистику по похожим случаям.

Окунева также призвала родителей не оставлять детей без присмотра в потенциально опасной ситуации, а остальных — реагировать на подобные случаи.