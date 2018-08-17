В Латвии на евродепутата напали с плюшевым фаллосом за поддержку русского языка
Латышские националисты напали на автоколонну депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина во время автопробега в поддержку русских школ в стране. Об этом сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на заявление чиновника в фейсбуке.
Мамыкин рассказал, что на трассе А12/Е22 перед въездом в Лудзу во время проверки документов перед его машиной остановился джип, из которого вышли «восемь добрых и очень нетрезвых молодцев». По его словам, один из молодых людей попытался пнуть машину, его оттащил трезвый водитель внедорожника. Евродепутат добавил, что молодые люди нецензурно оскорбляли его и президента России Владимира Путина.
Он также отметил, что один из нападавших «махал стилизованным фаллосом до земли, сшитым из плюша». Эти люди, по мнению Мамыкина, являются «олицетворением поколения, выросшего на ненависти к русским».
Евродепутат также заявил, что прибывшая на место происшествия полиция опознала в нападавших «местных националистов».
Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо «раздробить» на несколько частей для «спокойствия» в Европе.