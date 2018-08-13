В Подмосковье в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

В Московской области в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.

По данным агентства, на 155 километре трассы А-108 маршрутка врезалась в столб.

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Как отмечается, в автомобиле находились 15 человек.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском районе Московской области микроавтобус, перевозивший детей, съехал в кювет.

Как отмечалось, в результате происшествия пострадали шесть детей.