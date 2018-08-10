В Волгограде поймали водителя с 1353 штрафами и четырьмя судимостями за пьяное вождение

В Волгограде полиция и судебные приставы во время совместного рейда задержали водителя Lada Priora, за которым числится 1353 неоплаченных штрафа на сумму около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102»

Как сообщили агентству в региональном главке МВД, рейд был направлен на выявление и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за нарушение ПДД.

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За рулем транспортного средства находился 31-летний волгоградец. В ходе проверки установлено, что на данной автомашине за 3,5 года за различные нарушения числится более тысячи различных штрафов. Кроме этого, при проверке по базе данных полицейские установили, что данный гражданин в 2015 году был лишён водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А в период с 2017 по 2018 год в отношении него было возбуждено 4 уголовных дела за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде. Транспортное средство должника было арестовано.

Если он добровольно не оплатит долги, его автомобиль будет реализован на торгах.