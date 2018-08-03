Путин утвердил закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Президент России Владимир Путин утвердил закон, снимающий с водителей необходимости посещать ГИБДД для регистрации новых автомобилей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с текстом закона, который был внесен в нижнюю палату парламента в 2011 году и принят в первом чтении в 2013 году, покупатели автомобилей у официальных дилеров не должны будут ездить в ГИБДД для того, чтобы поставить автомобиль на учет.

Также в законе оговаривается, что подразделение ГИБДД будет назначать только номер, в то время как знаки владелец автомобиля сможет получить сам у изготовителя. Предельные тарифы для включенных в реестр фирм будут разработаны Федеральной антимонопольной службой.