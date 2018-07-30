Rolls-Royce Phantom Елизаветы II продадут на аукционе

Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, принадлежавший королевской семье Великобритании, продадут на аукционе, сообщает motors.co.uk.

Отмечается, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп лично использовали данный автомобиль в путешествиях по миру.

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Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette — один из 18 автомобилей, ограниченной серии Phantom, который использовался королевским домом более 40 лет.

Автомобиль был специально оборудован более высокими сиденьями, аварийным синим светом, и электрическими стеклоподъемниками.

Любовь королевы к вождению хорошо известна. В 2015 году по дороге на службу Елизавета II вырулила на газон парка, когда на дорожке ей преградила путь прогуливавшаяся пара с двумя детьми.

В 2016 году Елизавета II прокатила на автомобиле герцогиню Кембриджскую Кейт в Шотландии.