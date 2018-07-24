Путин поручил правительству проработать вопрос о мосте на Сахалин

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко заявил, что отдал поручение правительству о проработке вопроса строительства моста между островом Сахалин и материковой частью страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим», — сказал Путин, говоря с Кожемяко о возможности строительства моста на Сахалин.

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Российский президент отметил, что вопрос о строительстве моста с Сахалина на материковую часть страны обсуждается «десятилетиями». По его словам, мост является «мечтой» сахалинцев и значительным фактором, который помог бы «закрепить» население острова.

Путин подчеркнул, что путепровод на материк был бы «справедлив с точки зрения сахалинцев», так как регион перечисляет часть бюджетных средств в Фонд развития Дальнего Востока.

Ранее заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин заявил, что строительство моста на Сахалин может начаться в 2021 году и продлиться около пяти лет.