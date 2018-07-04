Инженер обозначил сроки строительства моста на Сахалин

Заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин заявил, что строительство моста на Сахалин может начаться в 2021 году и продлиться около пяти лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В случае принятия правительством положительного решения начало работ намечено на 2021 год», — сказал Дрокин.

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Он отметил, что по предварительным оценкам строительство моста может занять пять лет. Также Дрокин заявил, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово к декабрю текущего года, после чего его представят федеральному правительству.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о строительстве моста на Сахалин. По его словам, перед строительством данного объекта экспертам необходимо оценить экономическую эффективность проекта.