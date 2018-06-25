В Астраханской области жертвами ДТП с бродячими коровами стали 23 человека

По вине бесхозных коров в Астраханской области за последние два года произошло 400 аварий, в которых погибло 23 человека, а еще 40 пострадали. Об этом сообщает Астрахань-24.

Агентство отмечает, что обычно у бродячих коров отсутствуют отличительные знаки. Однако, только 45% животных в регионе промаркировано. По закону за нарушение правил прогона и выпаса хозяин коров должен нести ответственность. Из-за подобных нарушений крупный рогатый скот продолжает становится причиной ДТП.

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Вопрос о о безнадзорных сельскохозяйственных животных обсуждался на выездном совещании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению областной думы, который прошёл в Камызякском районе. По мнению депутатов, жестко контролировать правила прогона и выпаса можно только у идентифицированных коров и только выполняя необходимые правила возможно сократить аварийность, виной которой стали бродячие животные.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области из-за столкновения с лосем погиб водитель.