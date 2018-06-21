Фермер из Хабаровского края обвинила полпреда губернатора в разгроме ее клубничного хозяйства

В Хабаровске разразился скандал после того, как жительница Хабаровского края Ирина Коровина рассказала, что ее клубничную ферму разгромил высокопоставленный чиновник. Как уверяет Коровина в своем фейсбуке – водителем-вандалом был никто иной, как ее сосед, уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре Константин Белинский.

Как написала Коровкина в своем фейсбуке, скандал произошел еще 16 июня: работники фермы сумели снять происходящие на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как мужчина заехал на арендуемый женщиной гектар земли на внедорожнике с привязанным колесом от трактора и погубил большую часть урожая.

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У Белинского предпринимательница и арендовала землю за 100 тыс. руб, согласно заключенному между сторонами договору. Но как только бизнес пошел в гору, чиновник потребовал платить ему уже 2 млн руб. за сезон. После этого между сторонами возник затяжной конфликт, приведший к печальным последствиям.

Между тем до конца не известно, каков статус у предполагаемого обидчика фермера. Так, «Газета.Ru» позвонила в приемную губернатора Хабаровского края, где заявили, что никакого Белинского у них в списках сотрудников не значится и о ком именно идет речь, они не понимают. При этом в кэше Google имя Белинского в списке полпредов сохранилось, что не может не вызывать подозрения о том, что местные власти хотят как можно скорее замять неприятную историю.

Тем не менее в пресс-службе правительства края признали, что о происшествии им известно.

«Краевые власти знают об инциденте, и сейчас идет разбирательство по этому вопросу. Итоги будут названы позже», — сообщили изданию «ДВ-новости» в пресс-службе правительства края.

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