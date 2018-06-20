В Мексике при аварии с участием автобуса погибли девять человек

В мексиканском штате Сонора в результате аварии с пассажирским автобусом погибли девять человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести, передает издание Bajo Palabra.

Сообщается, что автобус перевернулся на трассе между городами Каборка и Сонойта. Автобус ехал из Тихуаны в Гвадалахару. В момент ДТП водитель потерял контроль над управлением транспортным средством. В данный момент полиция устанавливает причины инцидента.

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Отмечается, что среди погибших есть несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Халиско в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли семь человек.