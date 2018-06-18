Росстат зафиксировал рост средней розничной цены на бензин
Среднероссийские розничные цены на бензин в период с 4 по 9 июня выросли на 5 коп, до 43,48 руб. за литр. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Средние потребительские цены на бензин Аи-92 выросли на 6 коп, до 41,74 руб, Аи-95 — на 5 коп, до 44,69 руб, на Аи-98 — на 3 коп, до 49,74 руб.
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Среднероссийские розничные цены на дизельное топливо увеличились на 2 коп. и составили 44,44 руб.
Ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов сообщил, что ведомство не видит необходимости нового снижения акцизов на нефтепродукты.