На Украине из-за ДТП автобус с 20 пассажирами съехал в кювет и перевернулся

На Украине произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погиб один человек и пострадали еще 14. Об этом сообщает управление полиции по региону.

Как отмечается, инцидент произошел на участке автомобильной дороги «Львов — Ивано-Франковск». Там столкнулись рейсовый автобус «Богдан», в котором находились 20 человек, и грузовой автомобиль ЗИЛ-130. После ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся, а ЗИЛ-130 перевернулся на проезжей части.

Реклама

«В результате ДТП в лечебные учреждения обратились 15 человек, из которых один человек, пассажир рейсового автобуса, жительница города Калуш, умерла в областной клинической больнице Ивано-Франковска», — говорится

Ранее в Смоленске в результате ДТП легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек.