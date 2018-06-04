Путин направил штрафы за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы за нарушение ПДД будут направляться в региональные дорожные фонды. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу 1 января 2019 года.
Как отмечает РИА «Новости», документ был разработан Минтрансом России для исполнения поручений президента и правительства.
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В настоящий момент штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в полном объеме зачисляются в региональные бюджеты.
Ранее в правительстве одобрили законопроект о скидке за задержанный штраф.