Московский суд заочно арестовал депутата Рады за слова о Крымском мосте

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила о заочном аресте экс-советника министра иностранных дел Украины и депутата Верховной рады Антона Геращенко, который заявлял, что Крымский мост станет украинским. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича», — сказала Царева.

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По ее словам, Геращенко обвиняют в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использование сети Интернет»).

Царева отметила, что эта мера избрана на два месяца с момента экстрадиции или задержания фигуранта на территории России.

Ранее Геращенко заявлял, что Крымский мост станет собственностью Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.