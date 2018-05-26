Чемезов рассказал о сроках выпуска мотоцикла проекта «Кортеж»

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что мотоцикл проекта «Кортеж» может появиться не раньше 2019 года, передает РИА «Новости» слова чиновника с Петербургского экономического форума.

«Мы еще не завершили все испытания, чтобы запустить [мотоцикл] в серию. В этом году нет, может быть, в следующем», — сказал Чемезов.

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Он добавил, что в данный момент был показан прототип, но его необходимо довести до состояния «действительно инновационного продукта». Также Чемезов подчеркнул, что мотоцикл должен соответствовать всем требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о мотоцикле проекта «Кортеж». Предполагается, что эти мотоциклы будут сопровождать президентский лимузин проекта «Кортеж».