По Крымскому мосту уже проехали более пяти тысяч машин

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По Крымскому мосту к полудню в первый день работы проехали более пяти тысяч машин. Об этом сообщается в пресс-релизе Росвтодора.

«К 12:00 (мск) за 6,5 часов после открытия движения по Крымскому мосту прошло более 2 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 2 500 в сторону Краснодарского края. Итого с 5:30 (мск) в обе стороны проехало свыше 5 000 транспортных средств», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что максимальная занятость дорожного полотна за этот период достигала 30% и пришлась на первый час после открытия движения.

Движение по Крымскому мосту для легкового и пассажирского транспорта открыли 16 мая в 5.30 утра. Первыми после проезда президента Владимира Путина по сооружению проехали колонны автомобилистов, которые еще ночью приехали в Крым, чтобы поучаствовать в событии. Также в открытии моста для обычных водителей приняли участие мотоциклисты из клуба «Ночные волки», водители квадроциклов и велосипедисты.