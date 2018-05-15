Путин сел в «КамАЗ» и сказал: «Поехали!»
Президент России Владимир Путин сел за руль «КамАЗа» и поехал по Крымскому мосту. Рядом с главой государства сел руководитель стройки — Александр Островский.
«Поехали!» — сказал Путин.
На табло надпись «Проезда нет» сменилась на запись «В добрый путь».
Колонна «КамАЗов» во главе с Путиным, громко сигналя, поехала по мосту.
Ранее Владимир Путин прибыл на открытие автомобильной части моста через Керченский пролив.
Путину показали работу Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.
Во вторник, 15 мая, проходит торжественное открытие Крымского моста. Сообщается, что 16 мая в 05.30 утра через Керченский пролив сможет проехать любой желающий.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию открытия Крымского моста.