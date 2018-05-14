В Крыму отреагировали на запуск движения по мосту через Керченский пролив 16 мая

Зампред правительства Крыма Дмитрий Полонский дал комментарий, после того как появились данные о старте автомобильного движения по Крымскому мосту 16 мая. Об этом сообщает RT.

По его словам, в этом заключается большая заслуга строителей моста и компании, взявшей на себя ответственность по реализации инженерного инфраструктурного проекта такой сложности.

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«Стройка еще продолжается, предстоит окончание работ по железнодорожной части, это большая и слаженная работа всех органов власти, и это заслуга нашего президента. Ему принадлежала эта идея, он сам лично контролировал этот процесс, неоднократно вылетал сюда», — подчеркнул Полонский.

Он добавил, что украинская сторона прилагала все усилия для дискредитации проекта.

«Конечно, открытие этого моста — это мощнейший толчок к экономическому развитию и Республики Крым, и самой Кубани, с которой нас связал этот мостовой переход», — отметил Полонский.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто 16 мая в 5.30. На нем будет присутствовать российский президент Владимир Путин.