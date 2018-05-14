СМИ: в Москве появятся новые кабины регулировщиков ГИБДД

В столице появятся ветрозащитные стеклянные кабины регулировщиков ГИБДД, стилизованные под знаменитые «стаканы». Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, при создании этих кабин перед проектировщиками изначально была задача воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые раньше размещались на улицах Москвы.

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Как отмечается, в некоторых районах столицы эти объекты уже используются сотрудниками ГИБДД. На данный момент установлено 38 кабин.

При этом, по мнению экспертов издания, нововведение поспособствует снижению ДТП на перекрестках.

Ранее сообщалось, что в Москве на пешеходных переходах нанесли предупреждающие надписи.