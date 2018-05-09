Заказчик принял у строителей автомобильную часть Крымского моста

__is_photorep_included11729683: 1

Заказчик строительства Крымского моста ФКУ «Упрдор «Тамань» принял подготовленную к эксплуатации автодорожную часть конструкции. Об этом сообщает «Крыминформ».

Как отмечается, работы были выполнены раньше контактного срока, намеченного на май 2018 года. Стоимость строительства автомобильной части конструкции составила 96,9 млрд руб.

Реклама

«Сейчас мы, дорожники, завершаем подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту — с тем чтобы, как и обещали, пустить движение во второй половине мая»», — рассказал начальник «Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Ранее на подъезде к Крымскому мосту протестировали беспилотный автомобиль КамАЗ.