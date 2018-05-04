В Москве ограничат движение из-за проведения мотофестиваля

В Москве 5 мая ограничат движение из-за проведения мотофестиваля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Как отмечается, с 11.30 будет нельзя проехать по Садовой-Спасской улице, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымскому проезду, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический вал, Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского. После прохождения колонны движение снова будет открыто.

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Кроме того, с 6.30 до 11.30 не будет движения транспорта по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой, а с 00.01 5 мая до 00.01 6 мая будет полностью ограничено движение по Университетскому проспекту, Университетской площади и улице Косыгина.

Ранее москвичей предупредили об ограничении движения транспорта 7 мая в связи с инаугурацией Путина.