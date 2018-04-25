Суд разрешил признавать скрывшихся с места ДТП водителей пьяными

Конституционный суд России принял решение, что признавать водителей транспортных средств находящимися в состоянии алкогольного опьянения можно не только на основе медицинского освидетельствования, но и при наличии иных доказательств. Об этом сообщается на сайте суда.

Как сообщается, суд признал неконституционным примечание 2 статьи 264 УК России, по которому делать вывод о состоянии алкогольного опьянения можно или при наличии этилового спирта или наркотических веществ в организме водителя, или при зарегистрированном отказе от медицинского освидетельствования. Такая норма ставила сбежавших с места ДТП пьяных водителей в более выгодное положение.

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«Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП», — говорится в заявлении суда.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится административная ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.