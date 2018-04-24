Источник: лимузин «Кортеж» может не понадобиться для инаугурации Путина

Лимузин проекта «Кортеж», предназначенный для перевозки первых лиц государства, может не быть задействован на инаугурации Владимира Путина 7 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с организацией мероприятия.

«В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры», — сказал источник.

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Он отметил, что автомобиль уже прошел все необходимые испытания и отвечает необходимым требованиям, однако глава государства начнет пользоваться им уже после церемонии инаугурации.

Ранее стало известно, что Владимир Путин пересядет на автомобиль проекта «Кортеж» после инаугурации.