Неизвестные отняли у москвича 10 млн рублей и скрылись на Mercedes

Злоумышленники похитили у мужчины 10 млн руб. в районе Лефортово и скрылись на автомобиле, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На ул. Лефортовский Вал возле отделения банка неизвестные открыто похитили у мужчины 10 млн руб. и скрылись на автомобиле Mercedes», — сказал источник.

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Также он добавил, что в данный момент полиция ввела план «Перехват» для поимки подозреваемых.

Ранее сообщалось, что у бывшего дагестанского чиновника в Москве угнали Lexus за 6,5 млн рублей. Также ранее стало известно, что в центре Москвы неизвестный угнал у известной светской львицы Rolls-Royce и Mercedes.