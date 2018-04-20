Неизвестные отняли у москвича 10 млн рублей и скрылись на Mercedes
Злоумышленники похитили у мужчины 10 млн руб. в районе Лефортово и скрылись на автомобиле, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На ул. Лефортовский Вал возле отделения банка неизвестные открыто похитили у мужчины 10 млн руб. и скрылись на автомобиле Mercedes», — сказал источник.
Реклама
Также он добавил, что в данный момент полиция ввела план «Перехват» для поимки подозреваемых.
Ранее сообщалось, что у бывшего дагестанского чиновника в Москве угнали Lexus за 6,5 млн рублей. Также ранее стало известно, что в центре Москвы неизвестный угнал у известной светской львицы Rolls-Royce и Mercedes.