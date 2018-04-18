Новак: газомоторная техника может получить право ездить по выделенной полосе
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газомоторные транспортные средства могут получить право движения по выделенной полосе. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.
Министр рассказал, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил разработать программу развития рынка газомоторной техники. В числе льгот были также предложены заезд в центр для подобных транспортных средств и льготы по налогу на имущество для заправочных станций.
«Во всем мире этот вид топлива используется как наиболее экологически чистый, и у нашей страны большой потенциал, особенно в том, что касается использования техники в городах, дорожно-строительной техники, автобусов, такси и т.д. Это существенно улучшает экологическую ситуацию в крупных городах», — отметил Новак.
Ранее сообщалось, что Путин заявил о важности использования газомоторного топлива в России.