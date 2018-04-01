Стритрейсерша Мара Багдасарян удалила сообщение о «возвращенных» водительских правах

Сообщившая о возвращении водительских прав скандально известная столичная стритрейсерша Мара Багдасарян удалила запись об этом в своем инстаграме.

Ранее лишенная ранее водительских прав из-за диагноза эпилепсия Багдасарян опубликовала в своем инстаграме фотографию якобы полученного ею водительского удостоверения.

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«Наконец-то вернули права, надеюсь этого больше никогда не повторится», — написала девушка.

На фотографии было видно, что Багдасарян получила водительское удостоверение в 2012 году – оно действительно до 25 января 2022 года. Однако в настоящее время запись исчезла. Адвокат девушки Давид Кемурария на вопрос «Газеты.Ru» не ответил.

Однако сообщение Багдасарян о том, что она вернула ВУ могло оказаться первоапрельским розыгрышем. Так, в субботу, 31 марта автомобилистку задержали сотрудники ГИБДД и составили на нее протокол за по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Ранее сообщалось, что в июне 2017 года суд лишил автомобилистку Багдасарян водительских прав из-за того, что она страдает эпилепсией. Об этом заболевании в суде рассказывал адвокат девушки Давид Кемулария, когда просил изменить вид обязательных работ с очистки улиц от снега на бумажную работу в ГБУ «Жилищник».

В конце 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нарушительницу «одиозной участницей дорожного движения в прошлом». Девушка хотела обратиться к президенту Владимиру Путину за помощью в решении ее вопроса, но Песков назвал эту идею бесполезной.