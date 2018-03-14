В Курской области в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

В Курской области в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем погибли четыре человека, сообщает издание «Курские известия».

Отмечается, что водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. В результате происшествия погибли три пассажира легковушки и водитель.

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Также сообщается, что в маршрутке находился только водитель.

Ранее сообщалось, что в Курской области в ДТП с тепловозом погибли два человека.