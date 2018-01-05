В ГИБДД России с 1 января сократили 10 тысяч должностей

Подписанный 31 декабря президентом России Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тыс. человек затронет только сотрудников ГИБДД. Об этом говорится во внутреннем приказе ведомства, который регламентирует исполнение президентского указа. С документом смогла ознакомиться «Газета.Ru».

Сокращения пройдут во всех регионах, но не затронут сотрудников подразделений, которые занимаются регистрационными действиями и приемов экзаменов у кандидатов в водители. Согласно приказу, у попавших под сокращение сотрудников будет возможность перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД.

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Тем, кто все же решит уволиться из МВД, в ведомстве пообещали обеспечить все социальные гарантии.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».