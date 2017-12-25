Опубликован список погибших и пострадавших после наезда автобуса

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Сайт мэра Москвы опубликовал список погибших и пострадавших на «Славянском бульваре» в результате наезда автобуса.

Среди погибших личность установлена только у одного человека — это 38-летняя Михайлова Елена Геннадьевна. Не опознаны двое погибших мужчин и одна 45-летняя женщина.

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Список пострадавших:

— Бабич Людмила Викторовна, 54 года;

— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет;

— Дороган Морин Витальевич, 45 лет;

— Дронова Алена Александровна, 27 лет;

— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год;

— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет;

— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет;

— Титова Наталья Николаевна, 34 года;

— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет;

— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет;

— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет.

На сайте мэра также указывается, в каких медицинских учреждениях находятся пострадавшие.

Ранее водитель наехавшего на толпу автобуса заявил следователям об отказе тормозов.