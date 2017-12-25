Опубликован список погибших и пострадавших после наезда автобуса
Сайт мэра Москвы опубликовал список погибших и пострадавших на «Славянском бульваре» в результате наезда автобуса.
Среди погибших личность установлена только у одного человека — это 38-летняя Михайлова Елена Геннадьевна. Не опознаны двое погибших мужчин и одна 45-летняя женщина.
Список пострадавших:
— Бабич Людмила Викторовна, 54 года;
— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет;
— Дороган Морин Витальевич, 45 лет;
— Дронова Алена Александровна, 27 лет;
— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год;
— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет;
— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет;
— Титова Наталья Николаевна, 34 года;
— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет;
— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет;
— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет.
На сайте мэра также указывается, в каких медицинских учреждениях находятся пострадавшие.
Ранее водитель наехавшего на толпу автобуса заявил следователям об отказе тормозов.