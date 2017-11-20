Адвокат Ольги Алисовой рассказала об угрозах в адрес своей подзащитной

Адвокат осужденной по делу о ДТП в подмосковной Балашихе, в которой погиб шестилетний мальчик, Наталья Куракина, рассказала «Газете.Ru» об угрозах, поступивших ей по электронной почте в адрес ее подзащитной Ольги Алисовой. Так, в присланном письме от некого Сергея Иванова говорится следующее: «Куракина, быстрее освобождай Алисову, на воде ее ждет правосудие изуродованием. И ей передай».

Адвокат уверена, что анонимные сообщения ей присылают сторонники и друзья Шимко.

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Ранее сообщалось, что адвокат автомобилистки Ольги Алисовой, которую Железнодорожный суд Московской области приговорил к трем годам колонии-поселения обжаловала приговор и готовит иск о клевете к отцу ребенка – Роману Шимко.

«Мы готовим иск о защите чести и достоинства к потерпевшему Роману Шимко на 10 млн рублей, — заявляла адвокат «Газете.Ru». – Все, что он рассказывает в СМИ об Алисовой, что она, якобы употребляет наркотики, распространяет их – клевета и ложь».

Ранее сообщалось, что громкий судебный процесс по делу о смертельном ДТП во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко, завершился в среду, 15 ноября.

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