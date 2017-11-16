Стартовало голосование по выбору названия моста в Крым

Россияне смогут выбрать название для моста в Крым путем голосования. Об этом сообщается на сайте Минтранса.

Онлайн-голосование открылось 16 ноября.

Вопрос о названии моста был задан на Большой пресс-конференции президента Владимира Путина в 2016 году. Журналист из Крыма спросил у Путина, какое бы название он дал мосту. На что Путин ответил: «Не я придумал его название. Я придумал его строить, а народ придумал, как его назвать». Он также предложил референдум по названию моста в Крым.

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Пять самых популярных вариантов названия определил организатор голосования — Минтранс. Наиболее популярными среди жителей на двух берегах Керченского пролива стали варианты Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения.

На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант».