Россиянам рассказали, из каких машин топливные воры не смогут отсосать бензин

В отличие от советских автомобилей «Жигули», «Москвич» и «Волга», современные легковые машины надежно защищены от слива бензина из бака злоумышленниками. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Из бензобака современного автомобиля слить бензин практически невозможно. Если в старых автомобилях, таких как «Волга» или «Москвич», в бензобаках были предусмотрены сливные пробки, то затем пробки делать перестали. Шлангом через горловину слить бензин из современной иномарки тоже не получится из-за сложной конфигурации трубопровода», — пояснил Колодочкин.

Кроме того, лючки бензобаков практически во всех современных автомобилях запираются, а у некоторых даже отсутствует пробка бензобака как таковая — вместо нее предусмотрен клапан, напомнил эксперт.

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