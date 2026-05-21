Российский миллиардер разбился в жестком ДТП, вылетев на встречку

В Ленинградской области миллиардер Михаил Смирнов разбился на байке в лобовом столкновении с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, авария произошла в поселке Мичуринское. Водитель мотоцикла потерял управление, выехал на встречную полосу движения и врезался в иномарку. На размещенных в сети кадрах видно, что Haval получил повреждения: у машины разбита передняя часть, при этом рядом с иномаркой лежит мотоцикл. Также сообщается, что в результате аварии миллиардер Михаил Смирнов получил травмы, несовместимые с жизнью.

Смирнов был крупным предпринимателем, контролировавшим десяток юрлиц. Он выступал совладельцем и председателем совета директоров ООО «Балтийская топливная компания» (БТК). До 2024 года бизнесмен владел 50% доли в ООО «Нева Ойл», входившем в группу БТК. Кроме того, Смирнов имел отношение к компаниям в сферах логистики, ресторанного бизнеса, недвижимости и финансов. Бизнесмен занимал 108 место в рейтинге миллиардеров России в 2024 году.

Ранее Mazda с людьми разбилась в фатальном ДТП с фурой.