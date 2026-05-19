На войну: Mercedes-Benz сделает «матку» для дронов, а Volkswagen — машину для «штурмов»

На фоне снижения спроса на легковые автомобили немецкие автоконцерны собрались делать военную технику для бундесвера и других заказчиков. Mercedes-Benz получил крупные военные заказы на носителя дронов и может уступить один из своих заводов производителю танков. Предприятие Volkswagen в Оснабрюке также хотят перепрофилировать с выпуска кабриолетов на военные машины. О том, как милитаризируются европейские автокомпании, — в материале «Газеты.Ru».

Mercedes-Benz по заказу Франции выпустит 7 тыс. грузовиков Zetros, сообщило немецкое издание Bild. По его данным, также Париж заключил соглашение с немецким производителем дронов Quantum Systems, а грузовики будут своего рода «матками-носителями» БПЛА .

«Mercedes работает над интеграцией грузовых автомобилей с роями беспилотников», — утверждает издание.

Кроме того, компания Daimler Trucks (доля Mercedes — 30%) выпустит несколько сотен полноприводных грузовиков Arocs с колесной формулой 6х6 для армий Германии и Литвы. Для военных также представляют интерес армейская версия внедорожника G-Class, многофункциональные вездеходы Unimog и фургоны Sprinter.

Представитель Mercedes-Benz сообщил Bild, что деятельность автоконцерна в области обороны и безопасности является стратегическим направлением развития, но принципиальная позиция заключается в разработке и производстве гражданских автомобилей.

При этом глава концерна Ола Каллениус в интервью The Wall Street Journal прямо заявил, что автогигант выйдет на рынок оборонного производства в Европе, если это будет экономически целесообразно.

«Мир стал более непредсказуемым местом, и я думаю, совершенно очевидно, что Европе необходимо повысить свой оборонный потенциал.

Если у нас будет возможность сыграть в этом позитивную роль, мы будем готовы это сделать», — сказал Каллениус.

Громкое заявление главы Mercedes-Benz прозвучало на фоне значительного падения прибыли компании. По итогам I квартала 2026 года она снизилась на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила €1,9 млрд до уплаты процентов и налогов.

Мировые продажи Mercedes-Benz по итогам I квартала снизились на 6%, при этом на ключевом для немецкого производителя китайском рынке продажи авто рухнули в январе — марте 2026 года сразу на 27% к аналогичному периоду прошлого года.

От кабриолетов к «Железному куполу»

Интерес к оборонной сфере проявляют и другие немецкие автокомпании. Так, BMW, по данным Bild, ведет переговоры о внедрении технологий беспилотного вождения в военной сфере, однако их детали пока не раскрываются.

Перевести на военные рельсы один из своих автозаводов готов и Volkswagen: еще год назад глава концерна Оливер Блюме выразил готовность рассмотреть возможность выхода на рынок производства вооружений.

«Мы очень внимательно изучаем требования, особенно если речь идет, например, о военной технике. Это необходимо проанализировать», — говорил он.

Позднее стало известно о конкретных планах загрузки мощностей завода в Оснабрюке, который должен был остановиться в 2027 году после завершения выпуска там кроссоверов-кабриолетов Volkswagen T-Roc.

Система Skynex на автомобильном шасси Rheinmetall

Издание Automobilwoche сообщило, что завод может быть продан оборонному концерну Rheinmetall, который развернет там выпуск бронированных кабин для военных машин.

Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» запускает ракеты для перехвата над Тель-Авивом, Израиль, 14 июня 2025 года

В свою очередь Financial Times заявляет, что на предприятии могут наладить производство компонентов для израильской системы ПВО «Железный купол»: грузовиков для перевозки ракет и генераторов. По информации издания, Volkswagen вел переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems о переоборудовании автозавода в Оснабрюке для этих целей. Официально Volkswagen исключил для себя возможность выпуска оружия.

«Производство оружия концерном Volkswagen AG исключено, и в будущем мы принципиально не будем участвовать в спекуляциях, связанных с дальнейшими планами в отношении предприятия в Оснабрюке», — заявил представитель Volkswagen РИА Новости.

Боевой пикап

При этом Volkswagen в секретной обстановке уже построил на заводе в Оснабрюке прототипы военных машин на основе пикапа Amarok и фургона Crafter. Весной 2026 года образцы под индексами MV.1 и MV.2 были представлены публике на выставке Enforce Tac в Нюрнберге, посвященной безопасности и обороне.

Военный Amarok оснастили двумя независимыми электросетями на 12 вольт и 24 вольта для питания спецоборудования, консолью для установки радиостанций и компьютеров, а также усиленной защитой днища в районе мотора, трансмиссии и топливного бака. На грузовой платформе выставочного образца Amarok был размещен квадроцикл для мобильных штурмовых групп, которые первыми просачиваются в зоны уверенного контроля противника, — так называемых «штурмов».

В свою очередь предназначение MV.2 на основе фургона Crafter — служить мобильным штабом, пунктом связи или эвакуационной медицинской машиной.

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил в мае 2026 года, что завод Volkswagen в Оснабрюке, а также завод Mercedes-Benz в Людвигсфельде могут быть проданы европейскому производителю танков KNDS, который планирует инвестировать €1 млрд в расширение производственных мощностей в ближайшие годы, рассчитывая на масштабные закупки европейскими странами танков и бронемашин. Мощности его собственного завода в Мюнхене перегружены.

«Немецкая автомобильная промышленность переживает кризис, в то время как оборонная промышленность процветает. Сейчас появляется все больше признаков того, что обе стороны могут начать сотрудничество», — отмечало издание.

Renault и дроны

Уходят в «оборонку» не только немецкие производители — французская компания Renault в начале 2026 года открыто заявила о планах по разработке и производству боевых беспилотников.

«По просьбе министерства обороны Франции Renault Group получила приглашение внести свой вклад в развитие французской индустрии беспилотных летательных аппаратов», — заявили в компании.

Развивать проект французский автогигант будет в сотрудничестве с компанией Turgis Gaillard. Заявление Renault было сделано вскоре после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал к увеличению военных расходов для противодействия растущим глобальным угрозам.