Китай отказался от господдержки электромобилей. В России они могут подорожать

Власти Китая убрали электромобили и гибриды из плана развития страны на ближайшие пять лет. Это грозит местным автокомпаниям отменой льгот и субсидий на миллиарды долларов. Подорожание китайских автомобилей рано или поздно коснется и России, считают аналитики.

Китай исключил электромобили из списка стратегически важных направлений в новом плане развития страны на 2026–2030 годы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Автомобили «на новых источниках энергии» (NEV), включая электромобили и подзаряжаемые гибриды, фигурировали в планах развития промышленности Китая в течение последних 15 лет.

C 1953 года Коммунистическая партия Китая выпускает планы, определяющие экономические и промышленные приоритеты развития страны на ближайшие пять лет. По данным Reuters, поводом для исключения электротранспорта стал избыток предложения на рынке, ценовые войны и чрезмерная конкуренция в автомобильном секторе экономики.

close Электромобиль Zeekr в автосалоне Кристина Кормилицына/РИА Новости

Так, по данным исследовательской фирмы Jato Dynamics, 93 из 169 автопроизводителей Китая занимают на рынке долю менее 0,1%.

Отсутствие отрасли в плане развития означает, что китайские производители электромобилей могут лишиться огромных государственных субсидий.

Речь идет о миллиардах долларов, которые позволили местным автокомпаниям занять лидирующие позиции на мировом рынке, отмечает агентство.

close Lixiang L9 Li Auto

В новом плане правительство Китая сделало выбор в пользу инвестиций в квантовые технологии, биопроизводство, водородную энергетику и ядерный синтез.

Председатель КНР Си Цзиньпин, комментируя пятилетний план развития страны, призвал избегать вложений в одни и те же «новые производительные силы».

Торговая «базука» против Китая

Китай удерживает статус крупнейшего в мире автомобильного рынка, однако политика страны и активно множащиеся бренды привели к перенасыщению отрасли, отмечает Reuters.

Проблему усугубляет торговая война КНР с Западом, начавшаяся после введения десятипроцентных пошлин на импорт китайских товаров со стороны США в феврале 2025-го. После этого Вашингтон и Пекин стали «обмениваться» взаимными пошлинами. В октябре президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам.

Американский лидер также призвал страны Североатлантического альянса обложить китайский импорт пошлинами в 50–100%. Аналогичные меры предпринимает и ЕС. В октябре прошлого года Евросоюз ввел пошлины на китайские электромобили, которые могут достигать 45,3% сверх стандартной пошлины в 10%.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может применить против Китая так называемую торговую базуку на фоне противостояния с Пекином. Речь идет про постановление ЕС — «Инструмент по борьбе с принуждением» (ACI), который вводит инвестиционные ограничения, отменяет защиту прав интеллектуальной собственности и приостанавливает лицензии отдельных компаний.

close Avatr

В результате китайские автодилеры столкнулись с трудностями сбыта своей продукции на рынке и значительными убытками, заявил генеральный секретарь Ассоциации легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу.

«Автодилеры, реализующие новые автомобили, в настоящее время несут масштабные убытки, они повсеместно сталкиваются с дефицитом денежных потоков и возрастающими рисками разрыва цепочек финансирования, и уже сложно найти выход из текущего затруднительного положения», — написал он в своем аккаунте в WeChat.

По его словам, правительство Китая хочет отучить автомобильную отрасль от господдержки, поэтому исключило электромобили из нового плана. На производителей будет оказываться давление, чтобы те выпускали инновационные продукты и сокращали производство автомобилей низкого качества, сказал он.

«Это официальное подтверждение того, что электромобили больше не являются приоритетом политики КНР. Субсидии на электромобили исчезнут», — также подчеркнул директор консалтинговой компании Eurasia Group по Китаю Дэн Ван.

Как ситуация с электромобилями в Китае отразится на России

Китайским производителям электромобилей долго предоставляли бонусы от правительства: гранты, льготные кредиты и субсидии даже на уровне регионов, напомнила директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова в беседе с «Газетой.Ru». Их отмена скажется на себестоимости китайских автомобилей, что в итоге приведет к их подорожанию, считает эксперт.

«Субсидии очень сильно поддерживали рынок и помогали.

Конечно, российские цены сильно зависят от цен в Китае,

от курса, логистики, пошлин и даже локальных акций», — пояснила она.

В 2026 году в России стоит ожидать повышение стоимости по большинству электромобилей и гибридов из КНР, считает Акимова. По ее прогнозам, рост будет умеренным — до 4% для стабильных компаний и до +7% для брендов со слабой рентабельностью. Резкого скачка цен при этом ждать не стоит из-за серьезной конкуренции между китайскими компаниями, заявила директор «Автомаркетолога».

Коммерческий директор автомобильного макретплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что рост стоимости китайских электромобилей в России будет более существенным — от 5 до 15%.

«Без финансовой помощи затраты на производство увеличатся, что скажется на конечной цене продукта.

Также избыточное предложение и сокращение субсидий приведут к усилению борьбы среди производителей за долю рынка», — заявил эксперт.

Житнухин отметил, что повышение цен и без того в не самом успешном сегменте в РФ заставит покупателей вновь обратить внимание на традиционные бензиновые и дизельные автомобили либо перейти на отечественные электрокары. Отказ от субсидий наконец-то позволит узнать, сколько на самом деле стоят китайские электромобили, отмечает основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Ходят легенды о том, сколько на самом деле стоят китайские электромобили и сколько субсидирует коммунистическая партия Китая, чтобы захватить общемировую долю рынка. Это их излюбленная стратегия: продавать на новых рынках машины по низкой стоимости, а затем поднимать цены, когда не осталось конкурентов», — пояснил он.

По словам Рогова, после отмены субсидий некоторые малоуспешные автокомпании Китая обанкротятся и уйдут с рынка.