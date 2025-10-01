На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Закон о локализации такси ударит по отечественному автопрому

НСТ: закон о локализации такси создает риски для отечественного автопрома
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Закон о локализации такси может навредить не только самой отрасли, но и отечественному автопрому. Об этом «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) Наталия Лозинская.

«Закон, задуманный как поддержка отечественного автопроизводства, способен дать обратный эффект — у производителя не будет стимула для повышения качества и конкурентоспособности своей продукции. Закон о локализации в текущем виде способен временно поддержать отечественный автопром, но даже в среднесрочной перспективе риски для двух отраслей — автопрома и такси — могут перевесить выгоды для автопрома в моменте», — заявила эксперт.

Лозинская подчеркнула, что такси — это коммерческая сфера, поэтому перевозчики при обновлении парка руководствуются ценой, обслуживанием и остаточной стоимостью авто. Для многих моделей отечественных производителей эта экономика нарушена: низкий ресурс и дорогой сервис делают их экономически невыгодными, считает директор НСТ.

«Сегодня лишь треть таксопарков использует российские машины, тогда как основа парка – европейские и китайские. Большинство моделей из списка Минпромторга в такси не распространены, при этом только 6-7 моделей из списка можно приобрести до 1,5 млн рублей», — заметила Лозинская.

По ее словам, в условиях роста цен и дорогого лизинга перевозчики смогут в этом году обновить менее 10% парка и будут выбирать авто с максимальным ресурсом и минимальными расходами. В данном списке модели Voyah «слишком дорогие, электромобили – с непонятной остаточной стоимостью», а УАЗ Hunter не создан для комфортной перевозки пассажиров, заявила Лозинская.

«Мы считаем, что перечень разрешенных в такси авто необходимо расширить, включив в него все модели, производимые в России. Это дало бы перевозчикам больше выбора при формировании автопарков», — подытожила она.

Ранее УАЗ «Буханка» не вошла в список для работы в такси.

