Tenet, «Москвич», Deepal: какие новинки появятся на российском авторынке

Несмотря на снижение продаж, автопроизводители выводят на российский рынок новые модели. Стартовали продажи кроссовера «Москвич 8», готовится к выходу на рынок бренд Tenet, ожидаются пикапы Oting на базе Nissan Navara. Об этих и других премьерах – в материале «Газеты.Ru».

Tenet

Новый российский автобренд Tenet (новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» в партнерстве с китайской компанией Defetoo) готовится к выходу на рынок. На автосалонах название марки появляется по соседству с Chery, а компания «АГР», которая наладила выпуск кроссоверов Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, сообщает о готовности к работе цехов сварки и окраски. Ожидается, что продажи трех кроссоверов — T4, T7 и T8 — под маркой Tenet начнутся в августе-сентябре 2025 года.

close Tenet Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши

«Москвич 8»

Продажи семиместного кроссовера «Москвич 8» уже стартовали. Автомобиль доступен для покупки в двух комплектациях по цене от 2,98 млн рублей .

Длина кроссовера – 4824 мм, колесная база – 2830 мм. У автомобиля массивная хромированная решетка радиатора, занимающая всю переднюю часть кузова, предусмотрены светодиодные фары и фонари. Под капотом – турбомотор 1.5 мощностью 174 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом». Привод только передний.

close Москвич 8 Москвич

В салоне – цифровая комбинация приборов, есть камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша, 19-дюймовые колесные диски. Машина адаптирована для эксплуатации в России: она получила обогревы лобового стекла, а также сидений (передних и задних) и форсунок омывателя. Цена машины в старшей комплектации «Премиум» — 3,37 млн рублей.

Oting

Китайский бренд Oting, выпускающий автомобили в партнерстве с японским Nissan планирует расширить модельный ряд в России. На IV квартал 2025 года запланирован выход на российский рынок двух пикапов — Oting Rich 7 и Z9.

close Oting Rich 7 Oting

Пикап Oting Rich 7 создан на основе Nissan Navara, но с иным внешним оформлением. У автомобиля оригинальная решетка радиатора и светодиодная оптика. У автомобиля дорожный просвет в 210-215 мм, длина пикапа – 5287 мм.

Дорожный просвет у Oting Z9 больше – 270 мм. На российском рынке этот автомобиль может появиться с гибридной силовой установкой.

Dongfeng Mage – конкурент Geely Atlas

Городской кроссовер Dongfeng Mage уже поступил в продажу в двух комплектациях. Базовая версия Emotion обойдется в 2,85 млн рублей , старшая Progressive – 2,95 млн рублей без учета скидок и спецпредложений.

Для автомобиля предусмотрен единственный двигатель – турбомотор 1.5 мощностью 197 л.с., который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, привод у машины передний.

close Dongfeng Mage Dongfeng

Уже в базовом оснащении автомобиль снабжен системой бесключевого доступа, панорамной крышей, цифровой комбинацией приборов и электоприводом багажной двери.

В старшей комплектации у автомобиля есть набор систем активной безопасности,

включая системы предупреждения о столкновении и автоматического экстренного торможения, электрорегулировки переднего пассажирского кресла и дополнительной USB-розетка для пассажиров на задних сиденьях. Основными конкурентами для Dongfeng Mage в России будут Geely Atlas, GAC GS4 и Haval F7.

BAIC остается

Китайский автоконцерн BAIC, выпускающий автомобили на калининградском «Автоторе», останется в России и вложит средства в продвижение бренда. Ожидается, что в 2025 году его модельную линейку в России пополнит гибридная версия кроссовера BAIC X75.

close BAIC

Дизельная версия внедорожника BJ60 уже пополнила линейку собираемых в России машин этого концерна.

Geely привезет гибрид

Автопроизводитель Geely осенью выведет на российский рынок гибридный кроссовер Starship 7 EM-i, сообщают «Китайские автомобили». По его данным, сертификация новой модели уже запущена. Название, под которым машина попадет на российский рынок, неизвестно.

close Tenet Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши

Автомобиль базируется на модульной платформе GEA. Его длина – 4740 мм, колесная база – 2755 мм. Ожидается, что россиянам кроссовер предложат в двух комплектациях. У базовой версии будут 18-дюймовые колесные диски, камера заднего вида и «зимний» пакет опций.

Гибридная силовая установка, с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 99 л.с. и электродвигателем в приводе передних колес. Максимальный запас хода – 940 км.

Deepal от Changan

Бренд Deepal, принадлежащий китайскому концерну Changan, в ближайшие месяцы начнет продажи в России гибридного полноприводного внедорожника G318.

close Deepal G318 Deepal

Длина G318 – 4915 мм, колесная база – 2880 мм, дорожный просвет – 210 мм. По габаритам он близок к японскому Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник от Deepal снабжен последовательной гибридной трансмиссией, суммарная мощность которой составляет 430 л.с. Двигатель внутреннего сгорания служит только для подзарядки тяговой батареи и не связан с колесами.

Кроме того, в декабре 2025 года на российский рынок выйдет автомобиль Deepal E07, представляющий собой гибрид пикапа и кроссовера.

У автомобиля откидной задний борт и сдвижная секция крыши, позволяющая превратить кроссовер в пикап. Он также оснащается гибридной силовой установкой на основе бензинового мотора 1.5 л. С одним тяговым электромотором машина располагает мощностью 338 л.с., полноприводная версия выдает 590 л.с.

Jaecoo с режимом караоке

Старт продаж компактного кроссовера Jaecoo J5 запланирован на лето 2025 года, автомобиль уже анонсирован на официальном сайте бренда. В России он будет доступен с турбомотором 1.5 л и вариатором. Колесная база автомобиля – 2610 мм, дорожный просвет – 190 мм.

close Jaecoo J5 Jaecoo